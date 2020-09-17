Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldı

Ömer KADİROĞLU

Eşini yıllar önce kaybeden bir çocuk annesi 75 yaşındaki Misli Tahir günlerdir sokakta yaşıyor.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kiracı olarak yaşadığı evden çıkmak zorunda kalan Misli Tahir, şu anda Küçük Kaymaklı’da bir şahsın evinin avlusunda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Eşyalarını da evin avlusuna koymak zorunda kalan Misli Tahir’in en büyük korkusu ise yağmurların başlayacak olması.

“Yağmur yağarsa tüm eşyalarım zarar görür” diyen Tahir, yetkililerden başını sokabilecek bir ev bulması için yardım istiyor.



Devletten 2 bin 200 lira maaş aldığını ifade eden Tahir, “Tek isteğim başımı sokacak küçük bir ev” dedi.

Başımı sokacak bir ev istiyorum

Diyalog’a konuşan Misli Tahir, “1969 yılında eşimi kaybettim. O günden beri yalnız yaşadım. Şu an bir tanıdığımızın evinin bahçesine eşyalarımı getirdim ve bu bahçede kalıyorum. İki haftadır sokaktayım.

Bana bir ev bulunması için yardım istiyorum. Kirasını, elektrik ve suyunu kendim ödeyeceğim” diyerek yetkililere seslendi.

Tahir, şunları ifade etti: “Ev kirası için bin lira ödeyebilirim ancak o fiyata bir ev bulamadım. Sosyal hizmetlere gittim, Lefkoşa Belediyesinin zabıtaları geldi şu anki durumumu gördü ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Bu ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekillerinin yanı sıra çok da duyarlı insanlar var. Bana bir yardım eli uzatıp ev bulmam için bana yardım etsinler. Bu içinde olduğum durum nedeniyle yaşamak istemiyorum.”