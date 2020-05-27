Kamuya yardımda “Teknik heyet” değerlendirmesi

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den kaynak akışının nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine savunma giderleri için verilecek kaynağın en erken zamanda geleceğini düşündüğünü, kaydetti. Tatar, “Alt yapı ve projeler var, onlar da hak edişe bağlı olarak, projelerin gelişmesine bağlı olarak -ki şu an devam eden projeler var gelecektir. Kamu maliyesine yapılacak katkı ise teknik heyetlerin yapacağı değerlendirmelere bağlı olarak önümüzdeki süreçte olacaktır” dedi.