30 bin lira ödedi

Lefkoşa’da bir kadını aracıyla takip edip, “Maşallah çok güzelsiniz” diyerek, taciz eden Mohammed Ahmed’in öncesinde cep telefonuyla video çektiği ortaya çıktı.

İlk etapta cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan zanlının aleyhine özel hayatın gizliliğini ihlalden de dava getirildi.

İfadesinde hem video çektiğini hem de tacizde bulunduğunu itiraf eden diş hekimliği fakültesi öğrencisi zanlı 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan N. M. isimli kadını araçla bir süre takip ettikten sonra cep telefonuyla kayda aldığını, akabinde yanına yanaşıp “Maşallah çok güzelsiniz” demek suretiyle taciz ettiğini anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadına ait video görüntüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde hem görüntü çektiğini hem de sözlü tacizde bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Sudan uyruklu olduğunu, diş hekimliği fakültesinde eğitim gördüğünü ve öğrenci izni bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının cinsel taciz ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.