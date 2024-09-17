‘Uluslararası hukuka uygun’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke için çok önemli kurumlardan biri olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygunluğunun teyidine işaret etti.

Tatar, komisyonun etkin ve ulaşılabilir bir iç hukuk olduğunun kaydedildiğini, komisyonun aldığı kararların zamanında uygulanması için kaynaklar yaratılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2024-2025 Adli Yılı’nın açılış töreninde konuştu.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, karşısında gördüğü tablodan dolayı gurur duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının hukukçularının 1570’li yıllardan beri vermiş olduğu mücadeleyle bugünlere gelinebildiğini kaydetti.

KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Tatar, bu hukuk devletinin devamı için anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bugünlerde kardeş ülke Azerbaycan’ın desteğiyle uluslararası camiaya insan hakları gereği buradaki yapının kabul edilmesine yönelik mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) da değinerek, TMK kararlarının uluslararası hukuka uygunluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından teyit edildiğine işaret etti, TMK’nın taşınmaz mallara ilişkin etkin ve ulaşılabilir bir iç hukuk yolu olduğunun altını çizdi. TMK’ya gelen başvuruların zamanlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini kaydeden Tatar, bu yönde çalışılmaya ve kaynak yaratmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti, “Bu önemli görevi yargımızın en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

“Kamu Hizmeti Komisyonu’na güvenim tam”

Kamu Hizmeti Komisyonu’na (KHK) da değinen Tatar, bağımsız bir kurum olan KHK tarafından yapılan atamalara, sınav sistemine ve orada çalışanlara duyduğu güveni vurguladı.

Tatar, mahkeme binalarının yetersizliğine ilişkin ifadelere de hak vererek, bu konuda bazı girişimlerde bulunduğunu, uygun görüldüğü takdirde yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ne yakın bir bölgede mahkemelere yönelik bina yapılmasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Bütçeyi yükselterek, yargıç sayısının artırılmasına yönelik ifadelere de destek veren Tatar, mahkemelerdeki yoğunluğa dikkat çekerek, “Geciken adalet adalet değildir.” dedi.

