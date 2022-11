Kaosu çözün

Afet İLBAN

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hademelerin grevi nedeniyle okullardaki sağlıksız koşullar hakkında Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitimdeki sorunlara duyarsız kalınarak, halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirten sendika yetkilileri, okulların denetlenmesi için Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve belediyelere denetim çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, eğitimde örgütlü 3 sendika olarak daha önce Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını belirterek, eğitimde yaşanan kaosu çözme adına ilgilileri göreve davet ettiklerini hatırlattı.

Aradan geçen sürede bu konuda adım atılmadığını ve okullarda sorunların birikerek, büyüdüğünü ifade eden Elmalı, hükümetin gündeminde çözüm düşüncesi olmadığını ileri sürdü. Elmalı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, atılması gereken adımların tekrar hatırlatılması gereğini duyduklarını dile getirdi.

“Sağlık ve hijyen açısından çok kaygı verici bir ortam oluştu”

Okullarda hademelerin verdiği emeğin karşılığını alması için süren bir mücadele olduğuna işaret eden Elmalı, bu mücadelenin görmezden gelindiğini savundu. Bunun neticesinde okullarda şu anda sağlık ve hijyen açısından çok kaygı verici bir ortam oluştuğunu belirten Ozan Elmalı, Sağlık Bakanlığı’nın ve belediyelerin sağlık birimlerinin okullardaki hijyenik olmayan, sağlıksız koşulların belgelenmesi için görev yapması gerektiğini söyledi.

Ailelere de seslenen Elmalı, sağlıksız koşullar nedeniyle her an bir bulaşın başlamasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu. Ailelerin de okulları gezerek, öğrencilerin hangi koşullarda eğitim aldığını görmelerini isteyen Elmalı, ailelerin, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle iletişime geçmesini talep etti.

Maviş: Hastalıklara davetiye çıkarıldı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, 44 ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okulunda bir mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, bu mücadelenin etkisi olarak temizlik ve hijyenden yoksun bir şekilde okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Dizanteri, tifo, tifüs, Hepatit A gibi viral hastalıklara davetiye çıkarıldığını dile getiren Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nu duyarsızlıkla suçladı.

Serdaroğlu, özür diledi

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hem öğretmenler hem veliler hem de öğrencilerin grevden etkilenmesinden dolayı grevi başlatan sendika olarak özür dileyerek, konuşmasına başladı.

“Bu işin tek sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu” iddia eden Serdaroğlu, Çavuşoğlu’nun, toplu iş sözleşmesini yasal hak değil gibi empoze ettiğini savunarak, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Taşeron üzerinden yıllarca hizmet veren hademelerin sendikalaşmasıyla toplu iş sözleşmesi hakkının doğduğunu ifade eden Serdaroğlu, hataya, hata eklenerek, grevde olan kişilerin yerlerine birçok kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Bunun mahkeme tarafından durdurulduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, sendikalaşmak suçmuş gibi tavır içerisinde ısrarın sürdüğünü belirtti.

Okullardan manzaralar

Basın açıklamasının ardından sendika yetkilileri, Sağlık Bakanı Altuğra ile görüşmek üzere Bakanlığa girdi. Sendikalar, okullardan fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.