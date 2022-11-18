Seçim öncesi fırtına

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren ve bazı bölgelerde bağımsız adaylara destek kararı alan UBP içinde ciddi bir gerilim yaşanıyor. UBP Yönetimi, parti kararına uymayan ve Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Fuat Namsoy’un yanı sıra kendisine destek veren Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile İbrahim Erbildim’i disiplin kuruluna verdi.

UBP yönetimince alınan kararın basına servis edilmesinden sonra Fuat Namsoy, Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim’den ortak açıklama geldi. Açıklamada UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in tavrı eleştirilirken, bu hareketin bir sindirme politikası olduğu iddia edildi. UBP yönetimi, Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı, Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı, Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine de son verdi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar aldığı belirtilerek, gerek çift görevde gerekse parti tüzüğüne aykırı harekette bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verildiği kaydedildi.

Disiplin işlemleri başlatıldı

Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı, Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı, Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verildiği ifade edilen açıklamada, UBP üyelerinden Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın da Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verildiği kaydedilen açıklamada, Cem Dana’nın sunduğu istifa dilekçesinin onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı, Bülent Bebek ve Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük’ün istifasının da onaylandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, belediye meclis üyesi adayı olmaları nedeniyle Hamza Baş, Ertan Nurçin, Mehmet Özsezer, Berna Deveci, Sedef Özzafer ve Burcu Karakaya’nın yönetim organları görevlerine geçici olarak son verildiği bildirildi.

Üçlü ittifaktan ortak mesaj

UBP’nin haklarında disiplin soruşturması başlattığı parti üyeleri Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim, hangi karar alınırsa alsın çıktıkları yoldan dönmeyeceklerini açıkladı.

Aktuğ, Namsoy ve Erbildim, “Bölgede, 5 UBP’li aday adayı varken bunlardan hiçbirini tercih etmeyen Genel Başkan’ın aday adaylarından üçünü disipline sevk etmeye çalışması, bu adaylara açık destek veren seçilmiş örgüt başkanını görevden almaya çalışması manidardır” dedi.

Ortak bir açıklama yapan Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim, adaylık sürecinde disiplin kuruluna sevk edilmelerini “diktatörlük” olarak niteledi, tabana ve bölge halkına güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“sitelere düşen bir haberle Ulusal Birlik Partisi Başkanı’nın bizleri disiplin kuruluna verme kararı aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylık sürecimizde de yaşamış olduğumuz bu diktatörce tutum sonucu Ulusal Birlik Partisi tabanı yok sayılmış ve parti ile ne geçmişte ne de bugün uzaktan yakından bir bağlantısı olmayan CTP kökenli bağımsız adaya destek verilmişti. Şimdi, destek vermiş oldukları adaya güç vermek adına sindirme politikası yapmaya ve parti tabanını ses çıkaramaz hale getirmeye çalışmaktadırlar. Unutmuş oldukları bir husus var ki bu taban sandıkta konuşmaya alışmış bir tabandır ve hangi görevde olduğuna bakmaksızın, isterseniz Başbakan olun sizleri sandıkta bırakma konusunda da eskiye dayanan tecrübeleri mevcuttur. Bölgede, beş Ulusal Birlik Partili aday adayı varken bunlardan hiçbirini tercih etmeyen genel başkanın aday adaylarından üçünü disipline sevk etmeye çalışması ve bu adaylara açık destek veren seçilmiş örgüt başkanını görevden almaya çalışması manidardır.”

“Çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz “

Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim’in ortak açıklamasında şunlara da yer verildi:

“Partinin kapısını bulamayacak kişilere verilen bu değerin arkasında başka nedenler aramak için sebebimiz hayli fazladır. Bizler Ulusal Birlik Partisi’ne uzun yıllar emek vermiş kişiler olarak hangi kararı alırlarsa alsınlar çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz.

Tabanımıza ve bölge halkımıza olan güvenimiz tamdır. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen bu zihniyetin karşısında dimdik duran ve şahsi ihtiraslar çerçevesinde, intikam hırsıyla yanan bu düşüncelere dur diyecek olan bir taban mevcuttur.”

"Nihai kararı kamuoyuyla paylaşacağız"

“Girdikleri hiçbir parti başkanlığı seçiminden başarıyla çıkamamış, hatta sonuncu gelmeyi başarı sayan bu zihniyetler kucaklarında piyango gibi buldukları bu görevlerde yaptıklarıyla tabanın haklılığını ortaya çıkarmışlardır” denilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Yaşanan süreci kendi aramızda detaylıca değerlendirip nihai kararımızı kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız. Halkı sindirerek başarıya ulaşmaya çalışanlara halkın cevabı tokat gibi olacaktır.”