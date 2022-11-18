Önemli uyarı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) kontrolsüz antibiyotik kullanımı konusunda uyararak, ilaçların reçetesiz satışının önüne geçecek düzenlemelerin ivedi olarak hayata geçirilmesini talep etti.

Antibiyotiklerin ve narkotik ilaçların hekim muayenesi olmaksın reçetesiz ve suiistimale açık satıldığını belirten KTTB Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nı ve ilgili paydaşları göreve çağırdı.

KTTB yönetimi vatandaşlara da “Hekim dışında kimsenin ilaç kullanım ve satın alma tavsiyesini kabul etmeyiniz” diyerek seslendi.

KTTB Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Antibiyotik keşfinden bugüne, salgınlar tarihine bakıldığında antibiyotiklerin kullanımıyla milyonlarca insanın hayatının kurtulduğu ve insanlık için önemi açıkça görülmektedir. Antibiyotikler hayat kurtarıcı olduğu kadar uygunsuz kullanımı halinde tedavisi zor hatta imkansız olan enfeksiyonlara yol açmaktadır. Uluslararası sağlık örgütlerinin verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon insan dirençli bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.”



"E-reçete sistemine geçiş gerçekleşmelidir"

Hekim reçetesi olmadan ilaç satın almak ve kullanmanın sağlık için tehlikeli olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“Hekim dışında kimsenin ilaç kullanım ve satın alma tavsiyesini kabul etmeyiniz. Unutulmamalıdır ki sağlığınız ile ilgili tavsiyelerde bulunabilme yetki ve eğitimine sahip tek meslek grubu hekimlerdir. Ülkemizde antibiyotik ve narkotik ilaçların hekim muayenesi olmadan, reçetesiz ve suiistimale açık olarak satıldığını gözlemlemekteyiz. Bu suiistimalin önüne geçmenin yolu, ilaçların reçetesiz satışının önüne geçecek ilaç tedarik düzenlemelerini ivedi olarak hayata geçirmektir. Ülkemiz kaynakları ve uzmanları tarafından ülke koşullarına uygun geliştirilecek e-reçete sistemine geçiş gerçekleşmelidir. İthal edilerek yama şeklinde dahil olunacak her sistemin, ülke koşullarına adapte edilemeyeceğini, hastaların mahrem bilgilerinin güvenliğini tehdit edebileceğini, ülke olarak dışa bağımlılığı artıracak bir uygulama olacağını hatırlatırız.

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’nı ve ilgili paydaşlarını kontrolsüz antibiyotik kullanımının denetlenmesi ve kısıtlanması konusunda bir kez daha göreve çağırıyoruz. Unutmayalım ki antibiyotik direnci tüm dünyayı etkileyen; insan, hayvan ve bitki sağlığını aynı anda tehdit eden, ölümcül bir sorundur.”

Tabiplerden de çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çocukların güvenli ve sağlıklı çevrede eğitim-öğretimlerine devam etmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili belediyeleri, okulların hijyen koşullarını sağlamaya ve denetlemeye davet etti.