İcazet alacak değiliz

Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olmasına yönelik tepkilere ilişkin soruya, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz." yanıtını verdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin, özellikle AB'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerine baskı yaptığını da gördük, hatta tehdit ettiğini de gördük. Çok ciddi baskı yaptılar, her bir ülkeye notalar verdiler, mektuplar yazdılar. Ama şunu unutmasınlar; artık AB veya ABD, kim olursa olsun bu tür tehditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var." dedi.

Çavuşoğlu ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

KKTC'nin TDT'ye "gözlemci üye" olmasına yönelik tepkilere ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, tepki gösteren AB'ye "Dürüst olun." çağrısı yaparak 2004'te Annan Planı'nı kabul eden KKTC'ye kısıtlamaları kaldırma sözü verildiğini ancak buna riayet edilmediğini hatırlattı.

"AB'nin ne hakkı var ki TDT'ye müdahale etsin." diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"ABD'ye de mesajımız şu; hem Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde hem de Kıbrıs'ta dengeyi bozdunuz, kantarınızın ayarı bozuldu. Dengeli olun ve uluslararası hukuktan bahsediyorsanız Yunanistan'ın ve Rum kesiminin ihlallerine bakın. Aynı şekilde biz, ABD'den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı başladı, Türk baharı başladı. Dolayısıyla KKTC'nin TDT'ye üye olmasıyla bir filizin daha ortaya çıktığını, yükseldiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan ABD'nin, özellikle AB'nin TDT üyelerine baskı yaptığını da gördük. Hatta tehdit ettiğini de gördük. Çok ciddi baskı yaptılar, her bir ülkeye notalar verdiler, mektuplar yazdılar. Ama şunu unutmasınlar; artık AB veya ABD, kim olursa olsun bu tür tehditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var."

Türk dünyasının birliğinin kimsenin aleyhine olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türk dünyasının birliği, bölgenin istikrarı bakımından önemli, barış bakımından önemli. Gelin iş birliği yapalım. Tehditleri bırakın, iş birliği yapalım, herkesin yararına adımlar atalım." dedi.

Çavuşoğlu, tehditlerin Türk dünyasına etkisinin olmadığını vurgulayarak "Gereken adımlar atıldı. Bu bir başlangıç. Adım adım dahası da gelecek inşallah." diye konuştu.