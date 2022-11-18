İlişkiler zedelenir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir programda, “İradenin yok sayılması sonucu kurulan gayri meşru hükümet Türkiye’ye de zarar verir. Bizim derdimiz bu. Çünkü biz devlete inanıyor ve devlete sahip çıkıyoruz” dedi.

Halkın Partisi olarak KKTC’ye inanan bir parti olduklarına işaret eden Özersay, ama bunun lafla, sembollerle, sloganla bir yere götürülmeyeceğini, gerçekten devleti yüceltmenin ve güçlü kılmanın yollarının ortada olduğunu söyledi.

“Demokrasiye ve halk iradesine dayalı bir yönetimle, iyi bir yönetimle bir devleti devlet yapabilirsiniz” diyen Özersay, bugüne kadar milliyetçi geçinen kişilerin sadece rozet taktıklarını, törenlere katıldıklarını ama diğer taraftan devleti soyup, rant elde ettiklerini ve ceplerini doldurduklarını ileri sürdü.

Özersay şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı bu kadar yıl bu noktaya gelip devlet sahibi olabilmek için çok mücadele etti. Ama bugün hem yönetilme şekli hem kurdukları ilişki biçimine baktığınız zaman yöneticilerin devlete zarar verdiği ortada. Türkiye ile ilişkilerde de bu böyle. İki devlet söylemine taban tabana zıt hareket ediyorlar. Kıbrıs Türkü’nün verdiği fedakarca mücadelenin karşılığını bu şekilde hak etmiyor.”

“Kalıcı olmadıklarının onlar da farkında”

Mevcut hükümet üyelerinin de kalıcı olmadıklarının farkında olduğunu söyleyen Özersay “Meşru olmayan hükümetin oluşturulması devletin yapısına zarar verdi. İşine gelmeyenler bunu anlamak istemedi. Biz devlete inandığımız için bu hükümetin meşru olmadığının altını çiziyoruz. Şu anda ana muhalefetin yaptığı gibi mecliste bu hükümetin gayri meşru biçimde oluşumuna rıza olursanız kendinizi bir açmazda bulursunuz. Bugünler geçecek. Ne bu hükümet kalıcı, ne de bu partilerin siyasi kadroları kalıcı. İki ayrı devletin savunulduğu dönemde böyle bir siyaset ortaya konulmamalıydı. Bunu da yaparken bir bedel ödemeye hazır olmanız gerekiyordu. Halkın Partisi’nin aldığı karar da bu çerçevede alınmış bir karardı. Şimdi insanlar bunun ne kadar doğru olduğunu şimdi görüyor” dedi.

