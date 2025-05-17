Barış için ilk adım

Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Bu, Mart 2022'den bu yana Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen ilk doğrudan görüşme oldu. Görüşmede her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada bin esirin takasının son derece olumlu bir sonuç olduğu sadece bunun için bile İstanbul'a gelmeye değer olduğu ifade edildi. Heyet, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış için bu platformu sundukları için müteşekkir olduklarını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "Müzakerelerin bir sonraki adımının liderler seviyesinde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Rusya'ya baskının devam etmesi gerektiğini, pek çok konunun ancak liderler seviyesinde çözülebileceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi ise "Görüşmelerde Rusya'nın kabul edilemez talepleri vardı ancak Ukrayna heyeti sakin kaldı" dedi.

Ateşkes için sakin kalmaya devam edeceklerini belirten Tykhyi, ateşkesi ancak Putin'in sağlayabileceğini ve bunun için liderler görüşmesini beklediklerini söyledi. Tykhyi, Zelenski'nin Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Arnavutluk'ta olan Zelenski, Rusya ateşkesi reddederse ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya memnun

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy, “Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek” dedi.

