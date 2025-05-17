Güneyde su kavgası

Kuraklık ve susuzluğun hissedilmeye başladığı Güney Kıbrıs’ta, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Limasol ve Baf’a kurulmak üzere sağladığı ve ülkeye bu ayın sonunda ulaşacak olan 13 mobil su arıtma tesisinin tamamının Limasol’a kurulması kararı Baf’ı ayağa kaldırdı.

Fileleftheros gazetesi; “Baf’tan Susuzluk Sesleri… Bütün Mobil Arıtma Tesisleri Limasol’a Kuruluyor” başlıklı haberinde Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, BAE tarafından sağlanan günlük 15 bin metreküp su üretme kapasitesine sahip 13 tesisin Limasol’a kurulması kararını Rum meclisine yaptığı bilgilendirmede dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’a Mayıs ayı sonunda ulaşacak bütün mobil tesislerin Limasol’a kurulma kararına, Moni’de bu tesislerin süratle bağlanabileceği uygun altyapıların varlığı gerekçe gösterildi. DİSİ ve AKEL’li Baf milletvekilleri Haralambos Pazaros ve Valentinos Fakondis, Panayotu’nun bu kararına yoğun tepki göstererek Kukla’daki mevcut tuzlu su arıtma tesisinin yıkıma uğraması ve Mavrokolimbu barajının yitirilmesi nedeniyle Baf’ın susuzluk çektiği bir sırada alınan bu kararı “dalga geçme” olarak niteledi.

Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu ise, Baf’ta ilk etapta yedek sondaj kuyularının aktifleştirilerek su çekilmesi, ardından da Kisonerga’da günlük 10 bin metreküp su üretme kapasiteli tuzlu su arıtma tesisi inşa etme yönünde çalışıldığını söyledi. Bu projenin, uygulamaya konulacağı günden itibaren 4-5 aylık süre içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Grigoriu, geçen Aralık ayında yıkıma uğrayan Kukla’daki tesisin ise Ağustos ayında yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Politis haberi “Baf’ı Suyun Soğuğunda Bıraktılar…. BAE’den Tesisler Limasol’a”, Haravgi ise “Baf’ın Tamamı Su Sorunu Nedeniyle İsyanda” başlığıyla aktardı.

