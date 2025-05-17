76 ülkeden turist geldi

Düzenlediği turnuvalarla KKTC ekonomisi ve tanıtımına büyük katkı sağlamaya devam eden Merit Otelleri, Mediterranean Poker Party (Akdeniz Poker Turnuvasına) ev sahipliği yaptı. Turnuva kapsamında 76 ülkeden 5 bini aşkın turist Merit ve bölge otellerinde ağırlandı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvalarda KKTC’ye 15 bin üzeri turist getiren Merit Otelleri’nin son turnuvası olan Akdeniz Poker Turnuvası 10 gün devam eden etkinliklerin ardından tamamlandı.

Bölgede düzenlenen en büyük ikinci organizasyon olan Akdeniz Poker Turnuvası; GGPOKER, MERİT POKER, ONYX CLUB, POKERNEWS, NOKEPOK, EAPT, DTDLIVE uluslararası işbirliği ile Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonu olma özelliğini taşıyan Mediterranean Poker Party, Merit Royal Diamond Hotel & Casino'da gerçekleşti.

Akdeniz Poker Turnuvası kapsamında 6 uluslararası kuruluşun desteğiyle 76 ülkeden gelen turistler, Merit ve bölge otellerinde ağırlandı.

Turnuva organizasyon ekibi, oyuncular ve oyuncularla birlikte Kıbrıs’a gelen misafir sayısının 5 bini aştığını belirtti.

Turnuva yetkilileri, gelen misafirlerin Kıbrıs’ın doğası ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldıklarını ifade etti.

