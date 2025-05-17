İskele’de “Atamıza Saygı ve Bağlılık Yürüyüşü” düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; yürüyüş, İskele Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Dairesi ve bölge okulları ile birlikte dün yapıldı.

Bekirpaşa Lisesi önünden başlayan ve gençlerin; Atatürk posteri, KKTC ve TC bayraklarıyla gerçekleştirdiği yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde son bulan etkinlikte, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önündeki törende, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Nisanur Şık da, “O geliyor” isimli şiirini okurken, Bursa Nakem Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ile İskele Evkaf TMK Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri sundu.



Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025, 10:00