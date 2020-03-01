‘Kapıları hemen açın’

Rum Yönetimi’nin koronavirüs tedbirleri iddiasıyla tek yanlı kapattığı 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı’nın her iki tarafında, karara karşı eylem yapıldı.

Rum tarafında Ledra Caddesi’nde toplan grup, geçişi engellemek için konan demir parmaklıkları aşıp ara bölgeye girdi.

Rum haber kaynağına göre, grup, saat 12.00’de, “bölünmüşlük” ve Rum hükümetinin kararı aleyhine sloganlarla, Ledra Caddesindeki sınır kapısında toplandı.

Ledra Caddesi’ndeki sınır kapısında toplanan grubun, ikinci denemeleri sırasında polis tarafından konulan demir parmaklıkları açmayı ve ara bölgeye girmeyi başardığı ve oturma eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.



Şarkılarla protesto

Öte yandan UniteCyprusNow isimli iki toplumlu sivil toplum kuruluşu Lokmacı bölgesinde bazı sınır kapılarının tek taraflı kapatılmasını protesto etti.

Her iki toplumdan kalabalık bir grup Lokmacı’nın Türk ve Rum sınır kapıları arasında kalan tampon bölgede şarkılar söyleyerek, #UniteCyprusNow bayrakları, düdükler, pankart, döviz ve sloganlarla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemde, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atılırken, eylemciler “Enough – Yeter”, “Kapıları Açın; Hemen Şimdi” ve “Tüm Sınır Kapılarını ve Daha Fazlasını Açın” dövizleri taşıdı.



