‘Kapıları şimdi açın’

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının 15 aydır kapalı olmasından dolayı iş yapamaz duruma gelen esnaf, dün ikinci eylemini gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTEZO) önderliğinde ilki Lokmacı’da gerçekleştirilen eylemlerin ikinci durağı Gazimağusa’nın Suriçi bölgesi oldu.

‘Kapılar derhal açılsın’ sloganıyla gerçekleştirilen eyleme CTP yetkilileri de destek verdi.

Eylemde ilk sözü KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga aldı. Hürrem Tulga, pandemi sürecinde

5 bin işletmenin iflas ettiğini ifade ederek, kapıların açılmaması halinde yıkımın büyüyeceğini dile getirdi.

Esnaf ikinci eylemi gerçekleştirdi



Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Hürrem Tulga, Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai ve Mağusa İnsiyatifi temsilcisi Okan Dağlı, kapıların açılması için her iki kesimde de gerekli şartların oluştuğunu ifade etti.Hürrem Tulga, pandemi sürecinde 5 bin işletmenin iflas ettiğini, esnafın zor durumda olduğunu sınır kapılarının kapalı olmasının da işleri daha da kötü duruma getirdiğini ifade etti.Mağusa Suriçi Derneği Başkan yardımcısı Serdar Atai de kapıların ve turizmin açık olduğu dönemlerde Suriçi bölgesine günde ortalama 30 otobüs turist geldiğini ancak şimdi çarşının boş kaldığını dile getirdi.Atai, kapıların en kısa sürede açılması gerektiğini ifade etti.Mağusa İnsiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı da, bir sağlıkçı olarak her iki kesimde vaka sayılarının eşit durumda ve yatay seviyede olduğuna dikkat çekti ve kapıların açılması için gerekli şartların oluştuğunu ifade etti.