‘Yeterince itiraf var’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeterince yeni itirafın bulunduğunu vurguladı. “Bizim polisten beklediğimiz, dosyanın şimdiden canlandırılması” diyen Özersay, soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.
Özersay, “Eğer polis harekete geçmişse, bunu toplumla paylaşmalı. Çünkü Adalı cinayeti, toplumun kanayan bir yarasıdır” dedi.
Özersay, “Eğer HP, Pazartesi günü polise gidip başvuru yapmış olmasaydı, belki de Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Polis Genel Müdürü ile görüşme noktasında adım bile atmayacaktı” ifadelerini kullandı.