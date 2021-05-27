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‘Yeterince itiraf var’

Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dosyanın canlandırılmasını istediklerini söyledi

‘Yeterince itiraf var’
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeterince yeni itirafın bulunduğunu vurguladı. “Bizim polisten beklediğimiz, dosyanın şimdiden canlandırılması” diyen Özersay, soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. 
Özersay, “Eğer polis harekete geçmişse, bunu toplumla paylaşmalı. Çünkü Adalı cinayeti, toplumun kanayan bir yarasıdır” dedi.

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Özersay, Başbakan Ersan Saner’in “Eğer bir bilgi varsa, soruşturma yapılır” sözlerine değinerek, “Şu ana kadar ortaya çıkan itirafçılar, verilen isimler, tarihler ve yerler dikkate alındığında zaten yeterinde fazlasıyla yeni veri, yeni itiraf yok mu ortada soruşturmayı başlatmak için? Fazlasıyla var” şeklinde konuştu. 
Özersay, “Eğer HP, Pazartesi günü polise gidip başvuru yapmış olmasaydı, belki de Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Polis Genel Müdürü ile görüşme noktasında adım bile atmayacaktı” ifadelerini kullandı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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