Vatandaş: "Siyasilere güven yok"

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de terör örgütü lideri olarak hüküm giyen ve arananlar listesinde olan Sedat Peker’in video paylaşımlarında Kutlu Adalı cinayetine dair iddiaları vatandaşın gündeminde de ilk sıraya yerleşti. Olup bitenleri yakından takip eden vatandaş, 25 yıl sonra Adalı cinayetinin tekrar konuşulmasını ve tartışılmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılmasının tüm toplumun dileği olduğunu ifade eden vatandaşlar ancak bu kez de bir sonuca varılamayacağı yönünde görüş belirtti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, siyasilere güvenmediklerini, konunun aydınlatılmadan kapanacağını dile getirdi.

Ne dediler?..

Caner Ocanoğlu

“Adalı iyi bir insan iyi bir yazardı ve bir suikast düzenlenip öldürüldü. Kutlu Adalı cinayetinin yeniden gündeme gelmesi olayın aydınlanması adına önemli bir durumdur. Bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerekmektedir. Ben suçluların bulunacağına kesinlikle inanmıyorum.”

Halil Avukat

“Yıllar sonra gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayetinin gündeme gelmesi önemlidir. İyi bir gazeteciydi ve ona yazık ettiler. Cinayetin araştırılması bence yine uzun zaman alacak ve sonuçsuz kalacak. Cinayetin araştırılması ve suçluların belirlenerek cezalarını çekmesini elbette hepimiz istiyoruz ancak o konuda fazla bir ümidim yok. Kimse çıkıp da ‘ben yaptım’ diyemeyeceği için çözüme kavuşacağına inanmıyorum. Kutlu Adalı cinayetinin çözümü için bir icraat yapacaklarına da inancım yoktur.”

Kemal Behlül

“Ülke gündemini takip ediyorum ve şu anda Kutlu Adalı cinayeti gündemde. Bu konunun yıllar sonra gündeme gelmesi yeniden araştırılması için önemlidir. Sosyal medyada birtakım itiraflar oldu ve bu konunun dikkate alınarak incelenmesi gerekiyor. Elle tutulur bir delil olması halinde cinayetin araştırılıp suçluların cezalandırılması gerekiyor. Siyasilerin bu noktada bir icraat yapacaklarına inanmıyorum. Temennimiz suçluların bulunup cezalandırılmasıdır.”



Aygün Gökman“Kutlu Adalı cinayetinin yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi suçluların bulunması noktasında önemlidir. Ancak siyasilerin bu konuyu çözüme kavuşturacaklarına inanmıyorum. Ülkede olan ve kapatılan birçok konu gibi da sonuçsuz kalacaktır. Ortaya atılan itirafların dikkate alınması ve araştırılması gerekiyor.”Süleyman Rıylı“Kutlu Adalı cinayetinin yeniden gündeme gelmesi önemli bir durumdur ancak siyasilerin bu konuyu araştırıp sonuca götüreceğine inanmıyorum. Kendimi bildim bileli aynı düzen aynı şartlar altında bu ülke yönetilmeye çalışılıyor. Gençlerin bu ülkede bir geleceği yoktur.”Murat Mındık“Yıllar sonra yeniden gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin gündeme gelmesi bizlere eksik bırakılan ve araştırılması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılmasını ve suçluların cezasını çekmelerini temenni ediyoruz. Bu konunun ortaya çıkan itiraflar doğrultusunda araştırılarak sonuca götürüleceği konusunda siyasilere güvenim vardır. Ortada birtakım itiraflar varken bunun iyice irdelenmesi gerekiyor.”Mustafa Koloğlu“Kutlu Adalı cinayetinin yeniden gündeme gelmesi önemlidir ve araştırılması gerekmektedir. Ülkemiz siyasilerinin ortaya atılan itiraf videolarını inceleyip araştırarak suçu işleyenleri bulacağına pek bir inancım yoktur. 46 yıldır buradayım ve Kıbrıs siyasilerinin bu konuyu çözebileceğine hiçbir güvenim yoktur. Üzerinden uzun yıllar geçmiş bir cinayeti çözebileceklerine pek bir ihtimal vermiyorum.”Mustafa Alsancak“Ortaya çıkan videoların biraz da suçlayışı olabileceğini de düşünmek lazım. Kutlu Adalı cinayetini işleyenlerin elbette belirlenip cezalandırılması gerekiyor ancak siyasilerin bu konuyu araştırıp suçluları yargılayacaklarına inanmıyorum. Ülkede birçok olay var ve ne yazık ki hepsi sonuçsuz kalmıştır. Temennimiz tabi ki çözülsün ve suçlular cezalandırılsın ancak üzerinden yıllar geçmiş bir suçu bu kadar sene çözemeyenler şimdi hiç çözemez.”