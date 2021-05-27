‘Peker’in arkasında bir güç var’

Gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker tarafından verilen ifadede adı geçen dönemin Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi iddialara ilişkin açıklama yaptı. Mendi, Atilla Peker’in Korkut Eken’le birlikte Kıbrıs’a geldiğini doğruladı. Mendi, kendilerine bir beyaz Toros araç verdiklerini de söylerken, Sedat Peker’in arkasında bir güç olduğunu, aksi takdirde bu kadar rahat hareket edemeyeceğini savundu.

Mendi, “1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nda görevliydim. 1996 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs’taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok” dedi.

Korkut Eken saygı duyduğum bir büyüğüm

Korkut Eken’in Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul eden Mendi, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” ifadelerini kullandı.

Eken’in elinde bond çanta vardı

Atilla Peker’in “Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi” iddiasına da yanıt veren Galip Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum” diye konuştu.

Eken PKK ile ilgili istihbarat geldiğini söyledi

Korkut Eken’in bazı PKK’lıların Kıbrıs’ta tedavi edildiğine dair istihbarat olduğunu ve bu sebeple geldiklerini anlattığını söyleyen Mendi şöyle devam etti:

O dönem Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı’ydı. Korku Eken, Hasan Kundakçı’yla da görüştü. Korkut Eken bana Kutlu Adalı ile ilgili bir şey söylemedi.



PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik.Zaten biz Lefke’deydik. Kutlu Adalı Lefkoşa’daydı.

PKK’nın silah gömdüğü bilgisini araştırmak için araç verdik

Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastırı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, “Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor.

O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastırı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı” dedi.

Güç olmasa rahat hareket edemez

Sedat Peker’le hiç görüşmediğini söyleyen Galip Mendi, Peker’in açıklamalarına ilişkin görüşünü de şöyle belirtti.

Peker bu kadar rahat hareket ettiğine göre, bir anlamda Türkiye Cumhuriyetine kılıç çekmiş demektir. Zülfikarı göstermesi, kitapları göstermesi ve iddiaları hem de Türkiye Cumhuriyeti bakanlarını ve eski bakanlarını, Korkut Eken gibi milli kahramanlarını hedef alması, arkasında bir güç olduğunu gösteriyor. Arkasında bir güç olmadıktan sonra bu kadar rahat hareket edemez. Türkiye Cumhuriyeti çok rahat yok eder onu. Ama bunun arkasında bir güç var. Mesela kendisi şu an Dubai’de. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’ye bayrak açtı, Yunanistan’ın tatbikatlarına kendi uçaklarıyla katılıyorlar.