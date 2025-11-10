Kapsamlı eğitim verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2025, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek ve özel harekât unsurlarının operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla planlandı. Tatbikat kapsamında 3-6 Kasım tarihleri arasında Girne’de “Yüzer Unsurlara Sualtından Örtülü Taarruz” eğitimleri icra edildi.

Tatbikat sırasında SAT komandoları, deniz unsurlarına su altından yaklaşarak hedeflere sürpriz taarruz gerçekleştirme tekniklerini uygulamalı olarak test etti. Eğitimler, hem bireysel hem de ekip halinde koordinasyon ve strateji geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklandı. Katılımcılar, su altı navigasyonu, sessiz ilerleme, hedef tespiti ve saldırı senaryolarını kapsayan kapsamlı eğitim programına tabi tutuldu.

Tatbikat yetkilileri, uygulamalı eğitimlerin, özel harekât unsurlarının gerçek operasyon koşullarına yakın senaryolarda deneyim kazanmalarını sağladığını ve karşılaşılabilecek çeşitli engellerle başa çıkma becerilerini artırdığını belirtti.

Ayrıca tatbikatın, iki ülke arasında bilgi paylaşımı ve ortak operasyon planlaması açısından da önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Tatbikatın sonunda, katılımcı birimler başarıyla görevlerini tamamlayarak hem taktiksel hem de teknik açıdan önemli kazanımlar elde etti.

Eğitimler, KKTC’nin ev sahipliğinde icra edilen askeri iş birliklerinin güçlenmesine ve bölgesel güvenliğin artırılmasına katkı sağladı.

