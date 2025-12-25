Tümü serbest

banner564

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuştu-rucu operasyonunda tutuklanan C.E. (E-19), A.G. (E-19), A.E. (E-20) ve D.D. (E-25) yeniden mahke-meye çıkarıldı. Biri öğrenci, diğer 3’ü çalışma izni ile ülkede bulunan 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. 
Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 12 Aralık 2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde alınan bir ihbar üzerine zanlıların Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak’ta bulunan ikametgahında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını aktardı. Polis memuru; yapılan aramada mutfak odasın-daki masa üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin ema-re olarak alındığını belirtti. Polis memuru; zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan sorgulamalarda uyuşturucu maddeyi D.D.’den temin ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, bunun üzerine D.D.’nin Lefkoşa’da tes-pit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, D.D.’nin de mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını aktardı. Polis, ele geçirilen maddenin 15 Aralık itibariyle analize gönderildiğini, zanlıların da yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, beklenen analiz sonucunun geldiğini, ele geçirilen maddenin 28 gram olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandı-ğını, C.E.’nin öğrenci, diğer 3 zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

 Mahkeme; zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.
 

