Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail arasındaki anlaşmaya sert tepki gösterdi. “Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin oyuna gelmediğini ve gelmeyeceğini belirtti.

Erdoğan İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs arasında, gerçekleştirilen üçlü toplantılara işaret ederek, Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişimin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan, “İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde 70 binden fazla Filistinlinin kanı olduğunu ifade ettiği çevrelerin açıklamalarını “teneke tıngırtısı” olarak nitelendirerek, Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının gasbedilmesine de izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, tahriklere kapılmadıklarını ve kapılmayacaklarını da vurgulayarak, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, tarihî tecrübesine ve köklü devlet geleneğine uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin vakarla, basiretle, sağduyuyla ve sükûnetle yoluna devam edeceğini ifade etti.

