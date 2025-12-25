İşlemler başladı

Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Nijeryalı J.E.A. ve E.C. dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2 zanlının da 29 Kasım 2025’ten beri 22 gündür ülkede kaçak yaşadığını açıkladı.

Polis memuru; 20 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında zanlılar J.E.A. ile E.C.’nin Gönyeli Polis Karakolu’na geldiklerini, yapılan muhaceret kontrolünde pasaportlarının incelendiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde, her iki zanlının da 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün süreyle KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, 7 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.