Analiz sonucu bekleniyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan H.C.F.(E-19), M.K.(E-21) ve V.A.(E-21) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek süre alındı.

Polis memuru; 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22.25 sıralarında Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üze-rinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevinde bulunduğu sırada, park halinde bulunan ve şüpheli görülen bir araçta kontrol yapıldığını belirtti. Polis, yapılan kontrolde, aracın sol koltuğu üzerinde alüminyum folyo içerisine sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; araç sürücüsü zanlı H.C.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlılar M.K. ve V.A. ile birlikte H.C.F.’nin olay yerinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde H.C.F.ve M.K. uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.