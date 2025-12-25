Yatırımlar sürecek

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, İskele Muhtarları, Ulusal Birlik Partisi İlçe Yönetimi, Örgüt Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkaları, parti üyeleri ve halk ile bir araya geldi.

Enerji alanında önemli projelerin hayata geçirileceği müjdesini veren Üstel, “Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir kurulum ve iş birliği süreci başlatacağız” dedi.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkede ortaya koyduğu eserlerin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak, “Bu ülkede bırakılan her eserin, dikilen her taşın altında Ulusal Birlik Partisi’nin imzası vardır. Bizden başka hangi parti bu ülkede Ulusal Birlik Partisi kadar eser ortaya koymuştur? Bu ülkede en uzun süre sorumluluk üstlenen, istikrarı sağlayan parti Ulusal Birlik Partisi’dir” dedi.

Üstel, hükümetin icraatlarının ortada olduğunu belirterek, “Bu ülkeye kazandırdıklarımız inkar edilemez. Sanki bu hükümet hiçbir şey yapmamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa biz, 30 yıldır yapılamayan işleri 3 yıl içerisinde hayata geçirdik. Yıllarca tozlu raflarda bekleyen projeleri birer birer tamamladık” ifadelerini kullandı.

Hükümet süresi boyunca hiçbir sektörün mağdur edilmediğinin altını çizen Üstel, “Çünkü biz Ulusal Birlik Partisiyiz. Bu parti; bu devleti kuran, en zor mücadeleleri veren iradenin devamıdır. Verdiğimiz mücadele çocuklarımızın, büyüklerimizin ve torunlarımızın geleceği içindir. Devletimize her baktığımızda onu savunmayı bir görev biliriz” şeklinde konuştu.

Enerjide yeni dönem

Enerji alanında önemli projelerin hayata geçirileceği müjdesini veren Üstel, “ Yakın zamanda tüm kesimleri rahatlatacak şekilde enerji alanında yeni ve kapsamlı bir çalışma hayata geçirilecektir. Enerji altyapısı güçlendikçe düşük maliyetli ve uzun ömürlü batarya sistemleri de devreye girecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın kendi evlerine güneş enerjisi kurabilmesi için Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir kurulum ve iş birliği süreci başlatacağız” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana enerji yatırımlarında kararlı bir irade ortaya koyduklarını belirten Üstel, “Bugüne kadar hiçbir hükümet döneminde yapılmayan yatırımlar hayata geçirildi. Uzun yıllar ihmal edilen bu alanda artık planlı ve sağlam bir yapı oluşturmak istiyoruz. Güneş enerjisi başta olmak üzere, ülkenin kendi kaynaklarını kullanan bir enerji politikası istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalkınmanın yolu enerjiden geçer” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz yeni projeleri hayata geçirmek

2026 yılına yönelik hedefleri de paylaşan Üstel, “Girişimciden gence, sanayiciden turizmciye kadar tüm kesimleri ayağa kaldıracak projeleri hayata geçireceğiz. Desteklerimizi artırarak üreticimizi ve girişimcimizi güçlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız; ülkemizi büyütmek, insanımızı güçlendirmek ve geleceğe güvenle yürümektir” dedi.

Karma oy kaldırılacak

Karma oyun kaldırılacağını da belirten Üstel, “Bizim için önemli olan isimler değil, halkımız ve halkımıza hizmettir. Kalbi bu davada olmayan, bu yükü taşımaya niyeti olmayan kimseye görev verilemez. Vekillik bir makam değil, bir sorumluluktur. Geçici değil, kalıcı ve yasal zemini güçlü adımlar atmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda teşkilatlara da mesaj veren Üstel, “Amacımız teşkilatlarımızı güçlendirmek ve partimizi daha güçlü bir hale getirmektir. Sizlerle birlikte kazanacağız. Bu inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025, 09:55