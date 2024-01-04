Karakaya: Adalet arıyoruz

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, mahkeme önünde yaptığı basın açıklamasında, 11 aydır her nefeslerinde haykırdıkları adalet için Adıyaman’a geldiklerini söyledi.

“6 Şubat depremi ile yıkılan ve binlerce insana mezar olan bu coğrafyada, adalet aramak adına birlikteyiz” diyen Karakaya, adalet arayışlarının sadece 72 cana mezar olan Grand İsias Otel davasındaki sanıkların cezalandırılması için değil, sevdikleri, can parçaları kendilerinden koparılan, yuvaları yıkılan tüm depremzedeler için olduğunu vurguladı.

Grand İsias Otel'i yaratan her bireyin suçlu olduğunu söyleyen Ruşen Yücesoylu Karakaya, deprem sanıklarının tümünün cinayetle yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

Türk adaletine güvendiklerini vurgulayan Karakaya, mahkeme için hazırlanan teknik raporda açıkça belirtildiği üzere inşaat malzemesinden çalınan, donatısının eksik olduğu, kaçak kat çıkıldığı, mevzuata uyulmadığı kesin olarak tespit edilmiş Grand İsias Otel sanıklarının ‘olası kast” ile yargılanarak hüküm giymeleri için burada olduklarını kaydetti.

“Adıyaman özelinde bütün deprem bölgesindeki depremzedeler için buradayız. Davamızın deprem suçluları için emsal olması için buradayız” diyen Karakaya, adalet arayışlarının otel konusunda adı geçen ve otel ile ilgili bütün suçlular hak ettikleri cezayı alana dek süreceğini vurguladı.

Karakaya sözlerini şöyle tamamladı:

“Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere sabırlar dileriz.

İlk günden itibaren adalet arayışımızda yanımızda olan bütün yetkililere, hukukçulara, mimar ve mühendislere, basın emekçilerine ve tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler.”