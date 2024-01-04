Suçlamaları kabul etmiyor

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i KKTC’li 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

İlk olarak Grand Isias Otel’in sahibi sanık Ahmet Bozkurt yargı karşısına çıkarıldı, iddianamedeki ifadelerin tümünü reddetti.

Pişman değil, üzgün olduğunu söyleyen Bozkurt, otelin yıkılmasının nedeninin şiddetli deprem olduğunu savundu.

Acılı ailelerin uzun süredir beklediği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

KKTC’de kalabalık bir heyetin de izlediği dava için Adliyenin konferans salonu duruşma salonuna çevrilerek, Adliye olanakları çerçevesinde kapasite artırımı yapıldı. Mahkemeler önünde toplanan Şampiyon Meleklerin aileleri ellerinde hayatlarını kaybeden çocukların resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı.

Şampiyon Melekler olası kast istiyor

Pankartlarda “ Şampiyon Melekler olası kast istiyor”, “Adalet olası kast ile gelecek”, “Birlikte daha güçlüyüz! Adalet için mücadeleye devam”, “Katillerin cezasını olası kast verecek”, “Birlikte daha güçlüyüz, adalet için mücadeleye devam” sloganları yer aldı.

Haluk Levent de mahkemeye gitti

Deprem sonrası başlattığı yardım kampanyalarıyla ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne desteğiyle bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent de destek vermek için mahkemeye gitti.

Levent, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmaya gayret edeceğini dile getirerek, davanın takipçisi olacağını söyledi.

Bozkurt: Ben müteahhit değilim

Çok sayıda güvenlik görevlisinin hazır bulunduğu mahkemede, ilk olarak sanıkların savunmaları dinlendi.

İsias Otel davası duruşmasında ifade veren sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt, kendisinin müteahhit değil iş insanı olduğunu ve binasında söylenenleri yaptığını savundu. Bozkurt, “Kolon kesilmesi söz konusu değil” dedi.

Otelin inşa süreci hakkında bilgi veren Bozkurt, kendisinin müteahhit değil, iş insanı olduğunu anlattı.

Otelin bulunduğu arazi için 1992 yılında Adıyaman Belediyesi tarafından kat sınırlaması olduğu için 9 kata izin verildiğini, ancak ileriki bir tarihte kat sayısında değişikliğe gidilirse 12 kata kadar izin verilebileceğinin kendisine söylendiğini kaydetti.

Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum

Otelin aile şirketi olduğunu belirten ve hissedarlar hakkında bilgi veren Bozkurt, “Öyle bir suç varsa benim cezaevinde olmam lazım. İki oğlum tutuklu, olanların hiçbir yetkisi yok. Eğer böyle bir suç varsa sorumlusu benim. Bana atılan iftiraları, yapılan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

“Bana iftira atıldı. Hiç bilgi almadan kulaktan dolma haberlerle suçlamalarda bulunuldu. Ben bu kadar özen gösterdiğim otelden dolayı suçlanıyorum” diyen Bozkurt, yan binaların otele katıldığı ve otelin altında otopark olduğu iddiasında bulunulduğunu, bunların hiçbirinin gerçek olmadığını, otelinde usulsüz hiç bir şey bulunmadığını kaydetti.

Bozkurt, “11 ildeki depremin şiddetinin yüksek oluşundan dolayı binam yıkıldı” dedi ve kolon kesilmesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Bozkurt da, kendisinin suçlu olmadığını, dolayısıyla bir pişmanlığı olmadığını, sadece üzüntülü olduğunu kaydetti.

Bozkurt’un söylemlerine aileler tepki gösterdi.

Efe Bozkut: Yapının kaçak olduğunu bilmiyordum

Sanık Efe Bozkurt da 2016 yılında yönetimde olmadığını, 2022’de oteli gördüğünde de herhangi bir şeyi sorgulamadığını, yapının kaçak olup olmadığını bilmediğini söyledi.



Erdem Yıldız: Statik projeye imza atmadım

Sanık Erdem Yıldız ise binanın mimari projesini kendisinin yaptığını ancak otelin ruhsatlandırma döneminde statik projeye imza atmadığını söyledi.

Halil Bağcı: Ahmet Bozkurt’u ve ailesini tanımıyorum

Sanık Halil Bağcı da hayatı boyunca İsias inşaatına hiç gitmediğini, Ahmet Bozkurt’u ve ailesini hiç tanımadığını” söyledi, “Hiç tanımadığım birine nasıl proje yapabilirim” dedi.

Hasan Aslan: İmzam sehven atıldı

Sanıklardan Hasan Aslan da mimari projelerde isim ve imzasının bulunduğunu kaydetti.

Aslan, mimari projede imzasının sehven atılmış olabileceğini, o dönem imzasının olmasın kanunen mümkün olmadığını savundu.

Fatih Bozkurt: Benim yetkim yoktu

Sanık Mehmet Fatih Bozkurt ise kaçak katın malzemesinin ne olduğunu bilmediğini kaydetti ve “Benim bildiğim malzemenin binanın temeline zarar vermediğidir” dedi.

Kendisinin her şeyi yapma yetkisi olmasının her şeyi yapacağı anlamına gelmediğini ifade eden Bozkurt, ne yapılacağı ile ilgili talimatları babasından aldığını kaydetti.

Mehmet Göncüoğlu: Mimari proje konut olarak yapıldı

Adıyaman’da süren İsias Otel davasında İsias Otel’in statik proje mühendisi Mehmet Göncüoğlu’nun sorgulaması yapıldı.

Söz konusu binanın mimari projesini 1992 yılında yaptıklarını ifade eden Göncüoğlu, sonrasındaki herhangi bir tadilattan haberleri olmadığını söyledi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 21.00 (Türkiye saati) sıralarında sona erdi. Dava bugün saat 09.00’da (Türkiye saati) devam edecek.