Karantinaya girdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, test sonucu pozitif çıkan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci'nin temaslısı olması nedeniyle kendini izole altına aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstel, önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde

Covid-19 aşısı olduktan sonra Birinci ile kısa bir süre görüşme gerçekleştirdiğini, temaslı olduğunu ve karantinaya girdiğini söyledi.