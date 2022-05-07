Yetkililer ilgisiz kaldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçük kaymaklı bölgesinde dün elektrik telleri koparak yol içerisine düştü. Kahramanlar Caddesi üzerinde bir eve çekilen elektrik hatlarının sabaha karşı koparak düştüğü belirtirken, durumu ilk fark eden mahalle sakinleri oldu.

Mahalle sakinleri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu arayarak, elektrik tellerini koptuğunu bildirdi. Mahalle sakinlerinden Emin Sabancıoğluları ise kimsenin zarar görmemesi için sürücülerin geçtiği yolu

çöp konteyneriyle kapattı. Güvenlik önlemlerini alan mahalle sakinleri, kurumdan teknik elemanların gelmesini bekledi. Ancak öğlene kadar gelen olmadı.

Tehlike arz eden böyle bir durum karşısında kurumun ilgisiz kaldığını ifade eden mahalle sakinleri, “Biz kendi önlemimizi kendimiz aldık. Ya bize ya da başka birine zarar gelseydi hesabını kim verecekti”diyerek, tepki gösterdi.

İlgisiz kalındı

Bölgede dükkânı bulunan ve yaşanan olayda daha büyük zararlar yaşanmaması için kendince önlem alan Emin Sabancıoğluları ise şunları ifade etti:

“Sabah saatlerinde dükkânımı açmaya geldiğimde elektrik kablolarının yerde olduğunu gördüm ve bu yolu kullanan sürücülerin zarar görmemesi için çöp konteynerini yol içerisine çektim. Daha sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu bilgi verdim. Öğle saatlerine kadar kimse gelip bu durumla ilgilenmedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi personeli geldi ve onlar da Elektrik Kurumuna durumu aktardı. Ancak buna rağmen kimse gelip bu durumu düzeltmedi. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Vatandaş olarak biz özen göstersek de gelip yaşanan aksiliği kimse gidermiyor.”