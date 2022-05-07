‘Ortak paydada buluşacağız’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisine değil de başka bir milletvekiline hükümet kurma görevi verilmesi konusunun Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nda görüşüleceğini, hep birlikte ortak paydada buluşacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Ülkenin şu anda durumu belli, ‘ya ben ya da erken seçim’ tavrı temsil ettiğimiz bir düşünce değil” dedi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaklaşık 45 dakikalık görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Görevlendirme pazartesi

Cumhurbaşkanı’nın hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını ifade eden Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi.

“7 günde ne değişti?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Herhangi bir şey değişmedi” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı’nın değerlendirme yaparak, görevlendirmeyi yapacağını söyleyen Sucuoğlu, “Kendisinin bize ifadesi bu hafta sonu değerlendirip, pazartesi veya salı günü artık bilemiyorum icap ederse tekrar görüşme veya direkt olarak görevlendirme onu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi karar verecek” şeklinde konuştu.

DP ve YDP ile olmaz

“Eğilim nasıl görülüyor ?” sorusuna Faiz Sucuoğlu, görüş alışverişi yaptıklarını, daha önceki görüşmelerden bilgilerin kendisine aktarıldığını anlatarak, kendilerinin de düşüncelerini aktardıklarını belirtti.

“Sizin öngörünüz nedir? Hükümet kurma görevi kime verilir?” soruları ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Sucuoğlu, kendilerinin hükümet kurmak için bir deneme yaptıklarını belirterek, güven oylaması öncesinde ortak olacakları iki partinin geri durmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Dostluğun her zaman baki olduğunu ancak prensipleri ve duruşları gereği tekrardan iki partiyle koalisyon ortaklığı için oturup konuşmanın kendilerine yakışmayacağı görüşünü paylaşan Sucuoğlu, “Bana göre bize yakışmaz, bana en azından yakışmaz. Benim öyle bir niyetim yok” diye konuştu. Sucuoğlu, DP ve YDP ile bu çerçevede muhatap olmasının kendi değerlerine ters düşeceğini söyledi.