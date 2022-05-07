Her şey anaya havale

Diyalog dünkü sayısının birinci sayfasında Girne ilçesinin girişindeki yazıları silinmiş tabelayı ‘Bu tabelayı yenileyecek bir bakan veya bakmayan var mıdır’ spotu ve ‘Varsa çıksın ortaya’ başlığıyla gündeme taşıdı. Eski Başhekim Bülent Dizdarlı’nın paylaşımının ‘Vatandaş konuşuyor’ sayfasında yayımlanmasının ardından konuyla ilgili dün Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada trafik işaret levhalarının yenilenmesi için Türkiye Cumhuriyeti (TC) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihalenin tamamlandığı ve ilerleyen günlerde çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde bulunan trafik işaret levhalarının tamiri ve eksik olanların tamamlanmasıyla ilgili 2021 yılı içerisinde ihaleye çıkıldığı ancak dövizde yaşanan ani yükselişten dolayı ihalenin tamamlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede bulunan trafik işaret levhalarının yenilenmesi için TC Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihalenin tamamlandığı ve ilerleyen günlerde çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, acil olan levhaların yenilenmesi için de Karayolları Dairesi’nin kendi imkânlarıyla çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.