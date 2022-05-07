Alternatifler değerlendirilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak duruşlarının çok net olduğunu ifade ederek, “Eğer görev bize verilecekse biz bunu kabul etmeye hazırız. Mümkünse bir mutabakat hükümeti olmasını istiyoruz” dedi.

Erhürman, bunun için de her türlü alternatifi değerlendirmeye hazır olduklarını söyleyerek, “Ancak, bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline bizi getirip de kurulmuşuna tekrar dönülmesini kabul etmeyiz. Biz böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı 15 gün önce de söyledik” dedi.

Erhürman, sürecin sonunda hükümetin kurulamaması halinde Tatar’ın yetkilerini kullanarak ülkeyi seçime götürmesi gerektiğini söyledi.

Zinhar mümkün değil …

Bundan sonra UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan herhangi bir hükümet modelinde CTP’nin yer almasının zinhar mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP’nin, meşru görmediği bir yapının içerisinde ortak olması asla söz konusu olamaz. Sucuoğlu’nun başkanlığında da olması mümkün değil. Bunu gayrı meşru olarak gördüğümden değil, bütün bu yaşananların ardından artık Sucuoğlu’nun hükümeti kurma görevini almasını demokratik yapının içerisinde normal kabul etmenin mümkün olmamasından dolayıdır.”

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verip, “mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kurmazsa ülkeyi yetkilerini kullanarak erken seçime götürürüm” demesi halinde bu görevi almaya hazır olduklarını kaydetti.

Ne hukuka aykırı ne de meşru

Hükümeti kurma görevinin Sucuoğlu’na değil de UBP’den başka bir milletvekiline verilmesinin hukuka aykırı olmadığını, ama meşru da olmadığını vurgulayan Erhürman, Faiz Sucuoğlu için basında çıkan “Türkiye tarafından istemediği” yönündeki iddiaların yalanlanmadığını ifade etti.

“Eğer, görev bize verilecekse kabul etmeye hazırız, mümkünse bir mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız. Bunun için her türlü alternatifi değerlendirmeye hazırız” diyen Tufan “Erhürman, “Yeter ki, bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline getirilmeye çalışılmasın” dedi.

Tek başına olmaz

Görevin kendi belirttikleri koşullarda CTP’ye verilmesi halinde hükümeti kurma olasılıklarının düşük olmadığını da vurgulayan Erhürman, 18 milletvekiliyle CTP’nin tek başına hükümeti kuramayacağını ancak bir azınlık hükümeti gündeme gelir mi bilemediğine işaret etti.

