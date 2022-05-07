Yağmur gibi taş yağdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin poliklinik servisinin cam çatısını çevreleyen mermer taşlar döküldü. Sabah 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet veren polikliniğin bekleme salonunun çatısının saat 15.00 sıralarında çöktüğü belirtildi.

Polikliniğin bekleme salonuna yağmur gibi düşen mermer parçaları o esnada içeride kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir yaralanmaya neden olmadı.

Hastaneye yetkilileri, parçalar halinde bekleme salonuna düşen mermer parçalarının bir insanı yaralayacak nitelikte olduğunu, o anda içeride kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Diyalog’a konuşan hastane yetkilileri, “Taşların düştüğü salonda mesai saatleri içerisinde çok sayıda vatandaş muayene için sıra bekliyor. Eğer olay, sabah saatlerinde gerçekleşmiş olsaydı birçok kişi ciddi şekilde yaralanabilirdi” dedi.

14 yıldır yenilenmedi

Hastane yönetimi, 2008 yılında faaliyete giren hastane binasının o tarihten beri yenilenmediğini ve çatıların zamanla aşındığını ifade etti.

Hastanede bulunan toplam 8 tane cam çatının yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken hastane yönetimi, en kısa zamanda bakım yapılmazsa benzer olayların tekrar yaşanacağını dile getirdi.