Valizde 11 kilo 

Suna ERDEN

Yunanistan’dan Kuzey Kıbrıs’a uzanan 6 milyon liralık uyuşturucu ticareti, narkotik ekiplerinin ‘Son yolculuk’ operasyonuyla sekteye uğradı.

Yunanistan’dan Kuzey Kıbrıs’a gönderilen, buradan da Güney Kıbrıs’a götürüleceği düşünülen 11 kilo hintkeneviri Ercan Havalimanı’nda ele geçirildi.

Valizinde taşıdığı uyuşturucuyu Yunanistan ve Türkiye’den çıkarmayı başaran kurye Aikaterini Katsafadou’nun (38) yolculuğu Ercan’da sonlanırken, polise verdiği ifadede bazı itiraflarda bulundu.

Avusturalya ve Yunanistan vatandaşlıkları bulunan zanlı Katsafadou, uyuşturucuyu Yunanistan’da Makis isimli şahsın direktifiyle bir kadından aldığını, kuzeye getirdikten sonra ise bir şahsa teslim edeceğini itiraf etti. Zanlı ifadesinde uçak biletinin, kalacağı otelin ve hatta yol harçlığının uyuşturucu tacirleri tarafından karşılandığını anlattı.

Zanlı bin euro karşılığında kuryelik yaptığını itiraf ederken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güney bağlantısı araştırılacak

Soruşturmayı yürüten polis, 5 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan Aikaterini Katsafadou'nun valizinde gümrük memurları ve narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada 9 paket halinde şeffaf naylona sarılı 11 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde Yunanistan’da uyuşturucu işleriyle uğraşan Makis isimli bir şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir kadınla buluştuğunu anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde buluştuğu kadından Kuzey Kıbrıs’a gelmek için uçak bileti, kalacağı otelle ilgili belgeleri ve yol harçlığı için 450 euro para aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 5 Mayıs’ta yine Makis’in direktifiyle aynı kadınla havaalanında buluştuğunu ve buraya getireceği uyuşturucuyu teslim aldığını anlattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının Kuzey Kıbrıs’a geldikten otele yerleşeceğini, Makis’in yönlendirmesiyle bir şahsın gelip kendisinden uyuşturucu maddeyi teslim alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu teslim ettikten sonra bin euro alacağını da söylediğini belirtti.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Polis, Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.