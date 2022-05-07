Aile infial içinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de yaşandığı öne sürülen olayda üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki A.R.Y. hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede cinsel içerikli videoları n bulunduğu sitelere giriş yaptığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

Ayrıca zanlının telefon rehberinde bazı şahıslar tespit edildiği, bu kişilerden ifade alınacağı belirtildi.

Mağdur kızın yaşananları ilk olarak kardeşine anlattığı açıklanırken belirtilirken, olayın aile içerisinde infiale neden olduğu bildirildi.

Gizlice odasına girdi

Cinsel saldırı soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Yavuz, olayın 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı A.R.Y.’nin birçok kez üvey kızının yatak odasına gizlice girdiğini, göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden kalçasına sürtmek ve kız çocuğunun cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, tacize uğrayan kızın yaşananları ilk olarak kardeşine anlattığını açıkladı. Polis, mağdur kız ile kardeşinin adli şubeye gelerek, şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Polis memuru Ömer Yavuz, şikâyet üzerine zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Cep telefonu incelemede

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, cep telefonunda yapılan ön incelemede üvey kızıyla yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu porno sitelerine girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılması gerektiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını belirtti.

Polis memuru Yavuz, olayın aile içerisinde infiale neden olduğunu da dile getirdi.

Olayın ciddi ve titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Yavuz, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.