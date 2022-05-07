Pazarlama onlarda

Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim gören 26 yaşındaki D. C.A.'nın (K) para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesine yardımcı oldukları iddia edilen Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların D.C.A.’ya müşteri buldukları, ihbar üzerine yakalandıkları öğrenilirken, polisin genç kadınla cinsel ilişkiye giren şahısları aradığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ngozi Blessing Mecha ile Eunice Asibor’un 4-6 Mayıs tarihleri arasında arkadaşları D. C.A.'nın para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhuşa teşvik ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların ihbar üzerine önceki gün tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların Girne’de kaldıkları evde yapılan aramada kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, D. C.A. ile cinsel ilişkiye giren şahısların tespiti için araştırma yapacaklarını, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘fahişelik yaptırmaya yardımcı olma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.