Karar bugüne kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 yaşındaki M.A.’yı (E) kaçırarak ailesinden 2 milyon TL fidye isteyen Emir Akbelli, Beytullah Şengül, Mehmet Işık, Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaser Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Savunma iddia makamının talebine itiraz edince uzun soluklu bir duruşma yapıldı. Mahkeme, teminat duruşmasını bugüne erteledi.

Polis olayı anımsattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Gökhan Yıldırım; zanlıların 22 Ocak 2025 tarihinde M.A.’yı Esentepe’deki evinden zorla kaçırdıktan sonra, Beytullah Şengül’ün telefonundan, Türkiye’deki ailesini arayarak, “2 milyon TL verin yoksa oğlunuzu Rum tarafına götürüp öldürürüz” dediklerini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, zanlılar Emir Akbelli ve Beytullah Şengül’ün tespit edildiğini anımsatan polis; Mehmet Işık’ı da 25 Ocak’ta tutukladıklarını kaydetti. Mahkeme huzurunda bulunan diğer zanlılar, Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaser Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayır’ın da 2 Şubat’ta teslim olduklarını açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ağır ceza mahkemesi huzurunda yargılanacak olan zanlıların kaçma ihtimali olduğunu ileri sürdü. Davaya bakan savcı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Savunma iddia makamının talebine itiraz edince uzun soluklu bir duruşma yapıldı. Zanlı avukatları mahkemeye zanlılara kefil olabilecek tanıklar dinletti. Duruşma, kefillerin dinlenmesine devam etmek üzere bugüne ertelendi.