Karar sonrası adeta yıkıldı

Güzelyurt- Lefke anayolunda 43 yaşındaki Keziban Konuş’un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Hatip Sanmaz hakkındaki davada dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda sanık oy birliğiyle 5 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın yaşanan kazadan dolayı derin bir üzün içerisinde olduğu belirtilerek, bu durumunun hafifletici etken olarak değerlendirildiği açıklandı.

Kararı okuyan Yargıç Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçu olduğunu, 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini vurguladı. Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirterek, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu ifade eden Yargıç, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanık hakkındaki hafifletici etkenlere de değinen Soytaç, meydana gelen ölümden dolayı büyük acı çektiğini, suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, sabıkasız bir kimse olduğunu belirtti.

Sanığın Kuzey Kıbrıs’a çalışmaya geldiğini, hiçbir suça karışmadığını ifade eden Yargıç, ayrıca KKTC'de kaldığı kısa sürede kaza dışında bir trafik sicili olmadığını söyledi.

Yargıç Soytaç, “Sanık yaşadığı kaza dolayısı ile derin bir üzüntü içerisine girmiş geceleri uyuyamayacak kadar ıstırap çekmektedir. Sanık tutuklu kaldığı süre içerisinde ailesi ile görüşememiş kendisini ziyaret etmek isteyen eniştesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu emeline ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştır. Tüm bu hususları sanığın kişisel ve ailevi durumu açısından lehinde değerlendirmeyi uygun buluruz” dedi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.