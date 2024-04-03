Kararı duyunca  çok üzüldü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2022 yılında kripto para meselesi yüzünden alacaklı oldukları şahsı darp ettikten sonra bıçakla korkutarak, 5 bin Sterlin ve 3 bin TL parasını alan 4 sanıktan Moses Chukwuka Otuogbodor hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “soygun, ciddi darp, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla bıçak taşıma ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Otuogbodor 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın Valentino isimli arkadaşının Abubakar Amdi ile aralarında kripto para meselesi yüzünden yaşanan olaya dahil olduğunu söyledi.

Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, sanığın işlediği suçların anayasayla güvence altına alınan can ve mal güvenliğine karşı işlenen suçlar olduğunu belirtti.

Ağır ceza yargıcı, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Candaş, Abubaka ile Valentino arasında yaşanan alacak-verecek meselesine dahil olan sanığın söz konusu şahsa bıçak göstererek, “parayı ver, yoksa seni öldürürüm” dediğini belirtti.

Yargıç, sanığın Abubaka’nın yüzüne ve göğsüne yumruk attığını, 5 bin Sterlin ile 3 bin TL parasını alındığını kaydetti.

Yargıç, sanığın şiddet tehdidi esnasında bıçak göstermesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu kaydeden yargıç, kimsenin her ne sebep olursa olsun kaba kuvvete ve şiddete başvurmasının hoşgörü ile karşılanmayacağını dile getirdi.

Yargıç, ayrıca sanığın yakalandığı güne kadar 6 yıl süreyle ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığını da belirtti.

Turizm ülkesine yakışmıyor

Ağır ceza yargıcı, turizm ve eğitim adası olarak anılan KKTC’ye son zamanlarda gelen yabancıların ağır suçlara karıştığını gözlemlediklerini belirtti. Ülkenin imajının zedelendiğini kaydeden yargıç, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç, şikayetin devam ettiğini, bu hususunda sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, 28 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayın ardından yakalanan sanığın 19 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olduğunu belirterek, 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.