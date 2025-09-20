İhraç süreci başlatıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan R.İ. (E-26), S.A. (E-31), K.M. (E-33), M.N. (E-26) ve M.L.A. (E-42) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 17 Eylül 2025 tarihinde saat 12.15 sıralarında Lefkoşa Muhaceret Şubesi’ne başvuru yaptıkları esnada tespit edildiklerini söyledi.

Polis, giriş-çıkış belgesi almak üzere şubeye gelen zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde R.İ. ve S.A.’nın 464 gündür, K.M.’nin 595 gündür, M.N.’nin bin 428 gündür, M.L.A.’nın ise 516 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını; İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini ve bu süreçte herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını bildirdi. Polis, ayrıca zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talep edilen süreyi onayladı.