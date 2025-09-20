Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Bir şahsın 80 bin Euro alacağını tahsil etmek amacıyla 27 yaşındaki M.H.’yi Alsancak’ta misafir olduğu evden darp ettikten sonra kaçıran S.Z. (E-26) ile A.B. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra araca koyarak Kırıkkale köyüne götürdükleri M.H.’yi darp eden zanlılardan Pakistan uyruklu S.Z.’nin ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Zanlı S.Z. cezaevine gönderilirken, A.B. teminatla serbest kaldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların kimlikleri henüz belirlenemeyen Pakistanlı 5 kişiyle birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden 27 yaşındaki adamı, Alsancak’ta misafir olduğu evden darp ederek, kaçırdıklarını söyledi.

Polis, olayın 6 Eylül 2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, zanlıların bir şahsa 80 bin Euro borcu olduğu gerekçesiyle M.H.’yi darp ettiklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp yüzünü örttükten sonra A.B’nin kullanımındaki araca zorla bindirdiklerini aktardı.

Polis memuru; M.H.’nin daha sonra Kırıkkale köyüne götürüldüğünü, burada da darp edilerek zorla alıkonulduğunu ifade etti.

Polis, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 8 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

10 gün hücrede kaldılar

Polis memuru; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polisi bu süre içerisinde meseleyle ilgili 16 kamera görüntüsü incelediklerini, 9 tanıktan ifade aldıklarını kaydetti. Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlıların M.K.’nin yüzünü örtmekte kullandığı bez parçalarını bulduklarını söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini açıkladı. Polis, zanlı S.Z.’nin Pakistan vatandaşı olduğunu ve 355 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Polis, A.B.’nin ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu açıklayarak, teminat talep etti.

Mahkeme; S.Z.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme; A.B.’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.