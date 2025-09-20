Teminatı 250 bin lira

Lefkoşa’da sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapan Sudan uyruklu öğrenci M. A. A. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kendi aracı dahil toplam üç araca zarar verdiği; 230 bin TL tutarında maddi hasara yol açtığı açıklandı.

Polis memuru, 18 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden zanlının yönetimindeki HK 799 plakalı Peugeot marka van aracın, önünde yavaşlamak zorunda kalan Pınar Haydar yönetimindeki YN 722 plakalı Honda marka araca çarptığını söyledi. Polis, ileriye savrulan Honda’nın da Hüseyin Türkoğlu yönetimindeki RM 700 plakalı aracın arkasına çarptığını belirtti. Polis memuru; kazada yaralanan olmadığını ancak RM 700 plakalı araçta yaklaşık 50 bin TL, YN 722 plakalı araçta 120 bin TL ve zanlının aracında 60 bin TL maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis, zanlının sigortasız araç kullanıp kaza yapması nedeniyle suçüstü hali gereği tutuklandığını aktar-dı. Zanlının Sudan vatandaşı olduğunu ve ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu kaydeden polis, davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.

