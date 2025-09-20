Bir kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir üniversitede diş fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan F.Y. sahte diploma ve transkript temin ederek, Güney Kıbrıs’ta bulunan İran Büyükelçiliğine denklik için müracaat etti. Elçilik yetkilileri, ibraz edilen diplomanın sahte olduğundan şüphelenip, Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu’yla (YÖDAK) irtibata geçti. YÖDAK yetkilileri de durumu polise bildirip araştırmasını istedi. Mali Şube tarafından yürütülen soruşturma sonucu, zanlının bir şahsa ait eczacılık fakültesi diplomasının resmi bilgilerini kullanarak, sahte diploma ve transkript temin ettiği tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olayın bireysel bir vaka mı yoksa şebeke işi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Polisin, orijinal diplomanın seri numarasına nasıl ulaşıldığını soruşturduğu belirtildi.

YÖDAK polise bildirdi

Duruşmaya çıkarılan zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri temin edilirken, Mali Şube’de görevli polis memuru, YÖDAK’ın zanlının diş fakültesi diplomasının sahte olduğuna dair bilgi verdiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir üniversitede diş hekimliği fakültesinde eğitim gören zanlının, mezun olabilmesi için 15 dersi daha bulunduğunu ancak buna rağmen sahte diploma ve sahte transkript temin ederek mezun olmuş gibi davrandığını açıkladı.

Zanlının 18 Eylül 2025’te tutuklandığını belirten polis, evinde yapılan aramada sahte diploma ve sahte transkriptin emare alındığını kaydetti. Polis, diploma üzerindeki numara üzerinde yapılan araştırmada, aynı üniversitenin eczacılık fakültesinden mezun bir şahsa ait orijinal diplomaya ait numaranın kullanıldığının tespit edildiğini aktardı. Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, zanlının sahte belgeleri nasıl ve kimlerden temin ettiğinin araştırılacağını; ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

