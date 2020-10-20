Kasadaki para çalındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Maraş bölgesinde hırsızlar bu kez Sağlık Ocağı’na dadandı. Bölgedeki tek sağlık merkezi olan Maraş Semt Polikliniği’ne giren hırsızlar, ilaçların bulunduğu odanın kapısını açmaya çalıştı ve polikliniğin kasasında bulunan parayı alıp kaçtı.

Olay önceki gün meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir saatte bazı şahıs ya da şahıslar, Sağlık Ocağı’nın kapısını zorlayarak içeri girdi. Şahıslar, kasadaki paraları alıp kaçtı.

Sabah saatlerinde polikliniğe giden sağlık çalışanları, kapının zorlanarak açıldığını fark etti. Durum polise bildirilirken, kasanın da açıldığı ve para çalındığı tespit edildi.

Ayrıca şahısların ilaçların bulunduğu odanın kapısını açmaya çalıştıkları ancak başaramadıkları belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, parmak izi örnekleri de alındı. Polisin soruşturması devam ederken çalınan paranın miktarının henüz belli olmadığı ancak kasada yüklü bir meblağ bulunmadığı belirtildi.