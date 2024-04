Kasaplar kararı beğenmedi: Satmayız

Ömer KADİROĞLU

Bayram öncesinde kuzu etinin azami satış fiyatını 550 lira olarak belirleyen hükümet; bugünden itibaren kasapların ve marketlerin denetleneceğini açıkladı.

Hükümet; canlı kuzu başına 800 lira destek vereceğini açıklamakla birlikte, kasapların önemli bir kısmı alınan karardan memnun değil.

Çok sayıda kasap dün kuzu eti satışını durdururken “bu fiyatla satış yapamayacaklarını ve alınan kararı protesto ettiğini’ söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise 550 liranın da çok yüksek bir rakam olduğunu belirterek “bu fiyatlarla dar ve sabit gelirli insanlar et tüketemez” dedi.

Bazı vatandaşlar, Güney Kıbrıs’ta bir kilo kuzu etinin 350 TL’ye geldiğini belirterek, kuzeydeki yeni fiyatın cazip olmadığını ifade etti.

Vatandaşlar; güneyde 350 liraya satılan etin kuzeyde neden pahalı olduğu yönündeki soruya yetkililerin inandırıcı bir yanıt veremediğini kaydetti.

Ne dediler?..

Ahmet Kamkam (Kasap)

“Hükümetin kuzu etinde 550 liralık narh uygulamasını protesto ediyorum. Karardan sonra kuzu eti satmıyorum. Sadece dana eti satıyorum. Karar yanlıştır ve şiddetle protesto ediyorum. Ben bugün 250 liraya mal ettiğim bir hayvanı kaça satacağım? Bu kararın açıklaması ile birlikte bir değişiklik olmadı sadece kendi müşterilerim geliyor. 600 liraya mal ettiğim hayvanı 550 liraya mı satacağım? Dükkan masraflarımız, personel giderleri, elektrik ve diğer giderlerle birlikte 60-70 bin liradır. Güney, narh uygulamasına rağmen yine bizden daha ucuzdur ve insanlar yine gidip oradan alacaktır. Bu uygulamayla birlikte insanlar yine et alamayacaktır. İnsanlar o kadar bir çöktü ki sadece et değil tüm temel tüketim maddelerinin fiyatı altında eziliyor. Bu noktadan sonra herhalde kasaplar tamamen kapanacaktır. Ben 650 liraya marketler 700-800 liraya et satıyordu. Biz market değiliz ki şeker satıp pirinç satıp para kazanalım. Benim buzluğumda çok hayvan var ancak bu hayvanları 550 liradan asla satmam.”

Hasan Duyar

“Bakanlar kurulu kararı ile kuzu etine 550 lira tavan fiyat belirlendi ve inşallah böyle kalır. Kararın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek lazım. Et 550 lira olunca insanlar yine de alamayacak. Bizde 550 TL’ye sabitlendi ancak güneyde 7 Euro ile 9 Euro civarında et satılıyor. Herkes gidip yine oradan et alacaktır. Bugün herkesin alabilmesi için et fiyatının maksimum güneydeki gibi 400 lira civarında olması gerekiyor. Güney Kıbrıs’ı kurtarıyor da bizi niye kurtarmıyor.”

Cansu Özmert

“Kuzu etinin tavan fiyatının 550 lira olarak belirlenmesi pek bir şey ifade etmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar nasıl et tüketecek? Daha önce asgari ücretlinin sığınağı olan yumurta bile bugün ateş pahası. Güneyde etin 350-400 liraya et satıldığını duyuyoruz ve bu rakamın burada da uygulanmasını istiyoruz. Burada hayvancılık da varken böylesi rakamlar karşısında et alamıyoruz. Sadece et değil hiç bir şey alamıyoruz geçinmekte zorlanıyoruz.”

Necat Irmaklı

“Bakanlar Kurulu bir karar alarak kuzu etini 550 lira tavan fiyat olarak karar aldı. Bu bence iyi oldu çünkü 750-800 liraya et satan vardı ve bu kararla insanlar haftada bir olsun et alabilecek. Güney Kıbrıs’ta et daha ucuzdur ancak kuzeydeki et fiyatları da güneydeki gibi ayarlanırsa her kesim insan et alıp yiyebilecek.”

Zeki Öztürk

“Güney Kıbrıs’ta 300-350 liraya et satılırken bizde 600-850 lira arası satılıyor. Umarım bu uygulamayı denetlerler ve halk ucuz et yer. Ben ucuz olduğu için güneyden etimi alıyorum. Eğer denetim olursa ve 550 liraya gerçekten et satışı yaptırırlar güneyden değil buradan alırım.”

Burcu Yontucu

“Bakanlar kurulu bir karar üreterek kuzu etini 550 ye sabitledi ancak sadece et değil her şeyde ciddi bir fiyat artışı vardır. Elbette ki mevcut fiyattan 550 TL’ye düşmesi önemlidir ancak bence yine de insanlar et alıp tüketemeyecektir. Asgari ücretli çalışan iki de çocuk okutup kirada kalıyorsa asla et tüketemeyecektir.”

Peral Börte

“Hayvancıya yem, mazot ve daha birçok katkı yapıyor ve bunu yapacağına hükümet dar gelirli ailelere gıda yardımı yapsa daha faydalı olacaktır. Güneyde 350-400 liraya et satılıyor ve bence yine halk güneyden et almaya gidecek. Fiyatları daha da düşürmeleri lazım ki herkes et tüketebilsin. En azından güneyle aynı fiyata getirmeleri lazım.”

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024, 14:07