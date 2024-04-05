Hafif yaralandı

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde önceki gece alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, kaza saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki NJ 201 plakalı salon araçla seyreden Selda Mullahasan (K-37), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan MR 636 plakalı araca çarptı. Kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tavanı üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki araç ise park halinde bulunan RT 299 plakalı bir diğer araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mullahasan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Sürücünün kaza esnasında 183 promil alkollü olduğu belirlendi.

