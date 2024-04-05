Bir acı daha

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale ile Tatlısu arasında, virajlı dağ yolunda meydana gelen feci kaza, 58 yaşındaki mikser sürücüsü Ercan İnik’in ölümüyle sonuçlandı. Kaza Ercan İnik’in, yönetimindeki beton yüklü mikserle, Tatlısu istikametine seyrettiği esnada, sağa meyilli viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çelik bariyerlere de çarparak takla atması ve 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu aracın altında kalan Ercan İnik, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrol sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İnik’in cenazesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları olay yerine giderek gördükleri tablo karşısında gözyaşlarına boğuldu.

15 metrelik dere yatağına yuvarlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu 15-16 km’leri arasında, Ercan İnik yönetimindeki GT 615 plakalı beton yüklü kamyon (mikser) araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, çelik bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonucu araç sürücü Ercan İnik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Ercan İnik’in, Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyü sakini olduğu öğrenildi. Ercan İnik’in cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Bostancı’da defnedileceği açıklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.