‘Katkıları önemli’

Her yıl Ekim ayını 19’u Muhtarlar Günü olarak kutlanırken, yazılı açıklama yapan KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz, yerel yönetimlerin en önemli ayağı olduklarını ifade ederek, daha fazla destek ve ilgili beklediklerini söyledi.

Gün dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de muhtarların hal ile devlet arasında köprü kurduklarını ifade etti.

Gün dolayısıyla yazılı açıklama yapan KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz şunları belirtti:

“Muhtarlar Derneği olarak muhtarlarımızın daha verimli olabilmesi adına muhtarlık kurumlarının modern, çağdaş bir yapıda olmasını ve donatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle Muhtarlık ödeneklerinde bir artış sağlanmıştır. Bu süreçte Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yakın çalışmalar yürütülmüştür.

Muhtarlık binası dahi olmayan yüzü aşkın muhtarımızın bir ofise sahip olması için çalışmalarımız ısrar ile sürdürdük.

Gerek KKTC ve gerekse TC Makamları ile çalışmalarımızı sürdürdük. Yine KKTC Başbakanlığı’nın desteği, TC Lefkoşa Elçiliği’nin, AFAT’ın, KKTC Kızılay’ının ve TC Kızılay’ının katkıları ile Muhtarlık binalarının temini sağlanmıştır. Muhtarlık ofisleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından temin edilmiş ve bu binaların önemli bir kısmı ülkemize ulaşmış ve kısa bir süre içerisinde de teslimatlarına başlanacaktır.

Bundan sonraki süreçte de olmazsa olmazımız olan ve çalışmalarını başlattığımız Muhtarlar Yasası’nın, çağın ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve hayat bulması için tüm kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler, yetkililer ve makam sahipleri ile yakın çalışmalarımızı sürdürecek ve muhtarlarımıza hak ettikleri koşullarda vatandaşa hizmet vermesi için mücadelemiz devam edecektir.

Bizler muhtarlar olarak ülkeyi yöneten ve imkan sahibi olan her bir makam sahibinden daha çok ilgi ve destek göreceğimizi temenni eder, muhtarlarımıza gereken önem ve itibarın gösterilmesi arzu etmekteyiz.”

Tatar: Demokrasinin temel taşları

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında, muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü ve mahalle ile köylerde halkla birebir ilişki kurarak, yerel yönetimlerin en önemli parçalarından biri olduklarını vurguladı. Fırsat buldukça muhtarlarla bir araya geldiğini, onların görüş ve önerilerinin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Üstel: Hep birlikte daha güçlüyüz

Başbakan Ünal Üstel, muhtarların halkla devlet arasındaki köprüyü kuran, en ücra köylere kadar vatandaşların ihtiyaçlarını devlete ileten ve sorunlara yerinde çözüm üreten çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Üstel yayımladığı Muhtarlar Günü mesajında, hükümet olarak, görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her zaman muhtarların yanında olduklarını vurguladı. Hükümetin, muhtarlara verilen devlet katkısını asgarî ücretin yüzde 95'i oranına yükselttiğini hatırlatan Üstel, ayrıca, muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla, “muhtarlık ofisleri” projesini hayata geçirerek, mevcut binaların ihtiyaçlarını teker teker tamamladıklarını kaydetti. Halka en yakın kamu temsilcileri olarak, muhtarların güçlenmesi, yerel yönetimlerin kuvvetlenmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözüm bulunmasının önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, “Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Muhtarlar, toplumun temel taşıdır

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhtarların haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını ve çalışmalarının her zaman destekleneceğini belirtti. Muhtarların, toplumun her kesimine, ayrım gözetmeksizin hizmet ettiğini ifade eden Oğuz, "Muhtarlarımızın emeği ve fedakârlıkları karşısında haklarını ödemek mümkün değildir" dedi. Oğuz, muhtarların sadece yerel yönetimde değil, toplumsal dayanışma ve birliğin sağlanmasında da önemli bir rol oynadığını ifade ederek, özverili çalışmalarının her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Muhtarların halkın ihtiyaçlarına doğrudan temas eden ve sorunları hızlıca çözme yetisine sahip olduklarını kaydeden Bakan Oğuz, bu nedenle de her bir muhtarın toplumsal barışa katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Çavuş: Katkıları değerli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayarak, halkla devlet arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti. Bakan Çavuş, muhtarların gayreti ve fedakarlıklarının, mahallelerde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin, kırsal bölgelerin sorunlarının çözümünde ve tarım ile doğal kaynakların yönetiminde muhtarların katkılarının büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Mesajında, muhtarların ülkeye ve halkına olan hizmetlerinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Çavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.