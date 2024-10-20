Detaylar konuşuldu

Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar ile T&T Ercan Havalimanı İşletme Genel Müdürü Serhat Özçelik, BRT’de yayınlanan Köşetaşı programında Ercan Havalimanı ile ilgili gündemde olan her konular masaya yatırıldı.

Serhat Özçelik, Ercan’da devletle kar ortaklığı ve devlete yapılan ödemelerden bahsederken Reha Arar da son zamanlarda Ercan ile ilgili “elektrik parasını ödemiyor” şeklindeki yoğun eleştiriyi gündeme getirdi.

Eleştirilerin eksik ve yanlış bilgi üzerinden yapıldığını ifade eden Özçelik, “Bir kere net olarak T&T, Ercan’da her zaman elektrik borcunu ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir. Fakat şu anda gördüğünüz çalışan bu havalimanına hali hazırda tüm faaliyetlerini yerine getiren açılmış olan bu havalimanını şantiye elektriği üzerinden bir ücretlendirmenin yapılması da hakkaniyete uymuyor. Ama ödeniyor paraları onu net söyleyeyim” şeklinde konuştu.

Havaalanındaki ürünler neden bu kadar pahalı?

Reha Arar, pahalılık konusunu da gündeme getirirken, T&T Ercan Havalimanı İşletme Genel Müdürü Sayın Serhat Özçelik havalimanındaki yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olmadığını savundu.

Dünyanın birçok havalimanındaki fiyatları da gözlemlediklerimi ve Ercan’ın diğer limanlardan daha pahalı olmadığını ifade eden Özçelik, elde ettikleri gelirin yüzde 56’sını devlete ödediklerinin de hesaba katıldığında fiyatların normal olduğunun kabul görmesi gerektiğini kaydetti. Bu çerçeveden bakıldığında aşırı karlılıkla çalışmadıklarını belirten Özçelik, iddiasını şu örnekle destekledi: “Havacılık geliri olarak baktığımızda yolcu başı 15 euro alınıyorum. Herkes diyor ki ne kadar büyük para hayır o kadar büyük bir para almıyorum. Çünkü bu paranın yüzde 47.8 + KDV’sini devlete ödüyorum. Şimdi bu hesaba baktığınızda piyasayı da biliyoruz Girne içinde ya da Lefkoşa’da da bugün bir bardak kahvenin fiyatına baktığınızda Ercan Havalimanı’nın da bu kadar yüksek fiyatlarda olduğunu düşünmüyorum.”

Eski bina ne olacak?

Ercan Havalimanı ile ilgili son zamanlarda gündemde tartışılan konulardan olan “ eski havalimanının ne olacağı” konusunu da gündeme getiren Reha Arar, eski havalimanının en güzel değerlendirme şeklinin fuar alanı olabileceği görüşünü ortaya koydu.

Özçelik ise“Otel gibi bir şey düşünmüyoruz şu anda çok zor orada ciddi bir proje yenilenmesi gerekiyor. O binanın çok yüksek elektrik gideri var ısıtması, soğutması bu kadar böyle anlatılıyor ama bu kadar kolay değil bunlar. Şu an için orada büyük bir tasarrufumuz yok onu net söyleyeyim. Yani şu anda o şekilde duruyor. Bir eğitim kuruluşu da olabilir. Uçuş eğitimleri yapılabilir. Bir sürü konu düşünebiliriz” dedi.

