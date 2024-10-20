Esnafın yüzü güldü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da dün hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güney Kıbrıs’tan gelerek, Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Kıbrıslı Rum ve turistler çarşıyı doldurdu. Ülkeye turlarla gelen turistler de Lefkoşa’nın tarihi bölgelerini gezerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arasta’yı ziyaret etti.

Hafta sonları Başkentin en kalabalık bölgesi yine Lefkoşa Surlariçi’nin tarihi bölgeleri ve Arasta oldu. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rum ve turistler esnafın yüzünü güldürdü. Kimisi çarşıda alışveriş yaptı, kimisi Büyük Han’da vakit geçirdi. Lokmacı kapısında yoğun geliş-gidişlerden dolayı insan kuyruğu oluştu. Arasta esnafı, güneyden gelen turistler sayesinde ayakta kaldıklarını ifade ederken, sınır kapılarından yaşanan yoğunluğa çare üretilmesini talep etti. Güneyden gelenlerin yanı sıra ülkeye turlarla gelen turistler de Lefkoşa’nın tarihi bölgeleri Sarayönü Meydanı, Arasta ve diğer bölgeleri gezerek, rehberlerden bilgi aldı.

Tatar Arasta’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dün Arasta’ya giderek, esnafla bir araya geldi, turistlerle fotoğraf çektirdi, Lokmacı Sınır Kapısını ziyaret etti.

Bölge esnafıyla görüş alışverişinde bulunan Tatar, vatandaşlarla da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki görevlilerle görüştü.

