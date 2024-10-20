Soruşturma yapılacak

Ülkede kaçak yaşam süren Pakistanlı Arslan Ashraf ile Harun Taş, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almaya gidince yakalandı.

“KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı Taş’ın 18 Ekim saat 08.30’da, zanlı Ashraf’ın ise aynı gün saat 14.44 sıralarında belge almak için geldikleri muhaceret şubesinde suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Harun Taş’ın 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren toplamda 238 gün, Ashraf’ın 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toplam 105 gün KKTC’de izinsiz kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

